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Полиция начала доследственную проверку по факту травмирования ученика в московской школе

По сообщениям источник в правоохранительных органах, на голову школьника упало металлическое крепление от парты

МОСКВА, 5 декабря./ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку после травмирования восьмилетнего ученика в школе на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 4 декабря. В полицию обратилась мать второклассника и сообщила, что ее сыну на голову упало металлическое крепление от парты, когда он заходил в туалет. Оказалось, что кто-то положил этот предмет на входную дверь ради шутки. В итоге ребенка госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

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