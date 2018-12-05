Животных из сгоревшего в Москве приюта "Счастливый друг" переведут в другие учреждения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники сгоревшего московского приюта "Счастливый друг" планируют перевести выживших животных в другие приюты организации. Также они открыли сбор пожертвований на восстановление учреждения.

По данным представителя приюта Александра Артемова, в сгоревшем приюте содержались около 40 собак, кошки и несколько диких животных. В результате пожара погибли 14 собак и три кошки, еще несколько кошек убежали. Два других приюта "Счастливого друга" находятся в Троицке и Путилкове, в них живут 400 и 200 животных соответственно.

"Мы открываем сбор [пожертвований]. Животных, которых спасли, отвозим в другие наши приюты", - сообщается на странице организации в Instagram.

Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы произошел около 05:30. Сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. м. Артемов ранее высказал предположение, что приют мог быть подожжен, поскольку в его адрес поступали угрозы от конкурирующей организации.