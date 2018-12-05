Начальника управления КЧР в сфере закупок уволили за нарушение закона о коррупции

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Начальник управления Карачаево-Черкесии (КЧР) в сфере закупок Алибек Чотчаев лишился должности за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"В связи с допущенными нарушениями законодательства о противодействии коррупции прокуратура внесла представление в адрес главы республики. По итогам его рассмотрения, начальник регионального управления в сфере закупок уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, Чотчаев, игнорируя наличие конфликта интересов, заключал договоры о передаче помещений в аренду с лицами, являющимися его родственниками.

"Помимо этого, при организации и проведении торгов по девяти аукционам на общую сумму свыше 840 млн рублей, победителями были признаны ООО "Росстрой-Спецмонтаж" и ООО "Росстрой- Сервис", учредителем которых являлся родной брат чиновника", - отмечается в сообщении.

Алибек Чотчаев возглавлял управление с 2007 года.