Льва Пономарева арестовали в Москве за призыв к участию в несогласованной акции

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 25 суток административного ареста правозащитнику и директору движения "За права человека" Льву Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

"Суд признал виновным Пономарева по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия") и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста", - сказала представитель суда.

Срок административного наказания будет исчисляться с 14:40 мск 5 декабря.

31 июля Тверской суд Москвы оштрафовал Пономарева на 10 тыс. рублей за одиночный пикет в поддержку двух фигуранток дела "Нового величия" - Марии Дубовик и Анны Павликовой. Акция 28 октября также проводилась в их поддержку.

Уголовное дело в отношении участников молодежной организации "Новое величие" возбуждено по ч.1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте. Всего по этому делу проходят десять человек, среди которых 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик.

По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. Сами они утверждают, что идею "создать организацию" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Как следует из показаний одного из фигурантов дела, участники организации планировали посещения ночных клубов, "в ходе которых хотели собирать компромат на российских чиновников". Но, по словам адвоката Максима Пашкова, обвиняемые отказались от этой идеи, так как у них не было на это денег.