Кирилл Кокорин написал заявление на потерпевшего при драке в центре Москвы водителя

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Младший брат футболиста ФК "Зенит" Александра Кокорина Кирилл, являющийся фигурантом дела о драке в центре Москвы, написал заявление на потерпевшего в ходе конфликта водителя Виталия Соловчука. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала Тверского суда.

8 октября Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. В результате первого, произошедшего около 08:30 мск у гостиницы "Пекин", была повреждена машина Mercedes и избит ее водитель Виталий Соловчук.

"Первым удар нанес Соловчук, это видно на записи, этим ударом он снес Кирилла с ног, а Кирилл просто защищался и ладонью ударил в ответ. В связи с этим Кирилл Кокорин написал заявление на Соловчука, по данному факту проводится проверка", - сказал адвокат Вячеслав Барик.

Футболист Александр Кокорин утверждает, что не участвовал в потасовке с водителем Соловчуком. Адвокат Мамаева представил в суде документ о том, что Мамаев погасил ущерб перед Соловчуком.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Тверской суд Москвы в среду продлил срок ареста до 8 февраля 2019 года.

Суть обвинений

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".