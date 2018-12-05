В Волгограде оштрафовали женщину, утаившую, что ее знакомая хочет примкнуть к террористам

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Волжский городской суд назначил штраф женщине, не сообщившей в полицию о стремлении ее знакомой примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, деятельность запрещена в России). Об этом в среду сообщается на сайте Волжского городского суда Волгоградской области.

По данным пресс-службы, женщина знала о подготовке ее знакомой к участию в деятельности террористической организации "Исламское государство". Кроме того, она знала об организованном сборе средств для финансирования терроризма. Однако женщина не сообщила об этом в правоохранительные органы.

"Назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на пять месяцев ежемесячно по 3 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Она осуждена по статьям 205.5, 205.1 УК РФ ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении"). Приговор в законную силу не вступил.