Суд принял решение о ликвидации краснодарского фонда "Социальная справедливость"

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой общественный благотворительный фонд помощи неимущим гражданам "Социальная справедливость" ликвидирован по решению Первомайского районного суда Краснодара, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

Ранее иск о ликвидации фонда подало управление Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю. Согласно данным суда, иск был принят к рассмотрению 2 ноября.

"Иск удовлетворен в полном объеме. Фонд будет ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в управлении Министерства юстиции по Краснодарскому краю, иск был подан в суд на основании нарушений федерального законодательства, выявленных в деятельности организации в ходе внеплановой выездной проверки.

"По результатам внеплановой выездной проверки некоммерческой организации выявлены нарушения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федерального закона о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Федерального закона "Об аудиторской деятельности", Федерального закона "О некоммерческих организациях", - уточнила в ответе на запрос ТАСС заместитель начальника краевого ведомства Надежда Фокина, отметив, что фондом данные нарушения ранее уже допускались, что и послужило поводом для подачи иска о ликвидации.

Согласно данным официального сайта фонда, он был создан в 1996 году, является общественным благотворительным фондом помощи неимущим и малообеспеченным гражданам. Финансирование осуществляется за счет пожертвований предпринимателей города и края.