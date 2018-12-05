На Алтае СК возбудил дело из-за срыва отопительного сезона в Змеиногорске

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудило СУ СК по Алтайском краю из-за халатности должностных лиц органов местного самоуправления, из-за чего был сорван отопительный сезон в городе Змеиногорске, сообщается в среду на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Змеиногорске, где проживают около 10,5 тыс. человек, в среду утром произошла авария на теплотрассе, из-за чего температура в домах 606 человек упала до 14-16 градусов при температуре на улице минус 26 градусов. Сейчас теплоноситель в сети подан. Проблемы начались еще 23 ноября - после коммунальной аварии без водоснабжения остались около 2 тыс. домов, без тепла - около 250 домов. В город направлена комиссия во главе с замминистра строительства, транспорта и ЖКХ региона, начальником управления ЖКХ Андреем Голубцовым, в настоящее время она работает на месте.

"По материалам СМИ возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Змеиногорского района и города Змеиногорска, МУП "ЖКХ Змеиногорского района", что привело к срыву отопительного сезона в городе", - сообщает ведомство.

По данным следствия, в 2018 году должностные лица района ненадлежащим образом провели мероприятия по организации диагностики, ремонта оборудования для подачи тепловой энергии жителям города Змеиногорска. Кроме того, должностные лица МУП "ЖКХ Змеиногорского района" не обеспечили бесперебойную подачу тепла населению и организациям города. Были существенно нарушены права и законные интересы граждан.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.