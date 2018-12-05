В Ярославле отменили концерт группы "Френдзона" из-за претензий прокуратуры

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Концерт группы "Френдзона", который должен был состояться в среду в клубе "Китайский летчик Джао Да" в Ярославле, отменен после претензий правоохранительных органов. Об этом сообщается в официальном сообществе группы "Френдзона" в социальной сети "ВКонтакте".

"Концерт в Ярославле отменен <…> Клубу выслали "предостережение" с угрозой закрытия по нескольким нашим песням - мы убрали их из программы. После этого позвонили из прокуратуры и устно вынесли "предостережение" по всем нашим песням", - говорится в сообщении.

Коллектив также уточняет, что концерт планировалось провести с измененной программой и поднятием возрастного ограничения до 16 лет.

В прокуратуре Ярославской области комментировать ситуацию ТАСС отказались. В клубе "Китайский летчик Джао Да" ТАСС подтвердили отмену выступления "Френдзоны". Билеты на концерт группы можно вернуть по месту приобретения.

"Френдзона" - это школьный поп-панк-коллектив. Ранее в Вологде концерт "Френдзоны", запланированный на 4 декабря, был отменен после обращения уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой оценить репертуар группы.