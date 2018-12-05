Пассажиры автобуса, не пострадавшие в ДТП под Псковом, смогли уехать в Петербург

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, которые не пострадали в результате столкновения с "КамАЗом" в Стругокрасненском районе Псковской области, продолжили поездку и оправились в Санкт-Петербург. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Андреев.

Ранее в среду на 239-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе столкнулись пассажирский автобус, ехавший в Молдавию, и "КамаАЗ". В автобусе находились 14 человек. В результате инцидента пять человек пострадали, двое госпитализированы в лечебные учреждения Псковской области.

"Пассажиры автобуса продолжили движение, поехали в Санкт-Петербург. Им был наш местный автобус предоставлен, и место размещения, но от нашего автобуса они отказались. Мы запросили МЧС, предложили помощь, нам сказали, что не требуется, и будет вызван для них свой автобус. Сейчас они продолжили движение, уехали обратно в Санкт-Петербург", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что авария произошла на федеральной трассе Р-23 в месте проведения ремонта.

По предварительным данным регионального УМВД, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В настоящий момент движение на участке дороги регулируется.