Источник: сбежавший с оружием сотрудник ВОХР покончил с собой при задержании в Подмосковье

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник военизированной охраны, сбежавший накануне с автоматом со стратегического объекта во Владимирской области, покончил с собой при задержании в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"В задержании участвовали бойцы спецназа. При попытке задержания мужчина покончил жизнь самоубийством, хотя до этого он готов был сдаться", - сказал он.

По словам собеседника агентства, на самоубийство Петрова толкнули семейные проблемы, а также, "по предварительным данным, у него были большие долги".

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что сотрудник военизированной охраны Юрий Петров, 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме (Владимирская область), сбежал со своего поста с автоматом и имеет при себе два снаряженных магазина к нему. Предполагалось, что он двинулся по направлению к столице на своей машине ВАЗ 2109. Последний раз охранник был замечен в Ленинском районе Подмосковья.