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Акции протеста во Франции

Прокуратура предъявила обвинения 13 манифестантам в осквернении Триумфальной арки в Париже

Как отмечает газета Le Figaro, троих из них оставили под стражей до суда

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Франции предъявила обвинения 13 манифестантам в осквернении Триумфальной арки в ходе протестов в субботу против повышения цен на топливо в Париже. Об этом в среду пишет газета Le Figaro.

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Как уточняет газета, трое из них были оставлены под стражей до суда. В отношении десятерых в качестве меры пресечения был выбран судебный контроль - им запрещено покидать Париж. По информации издания, во вторник прокуратура открыла предварительное расследование по факту разграбления музея Триумфальной арки, а также незаконного вторжения на территорию исторического места, кражи и хранения краденного, нанесения ущерба сооружению.

"Расследование с целью выявления участников этих действий будет продолжено", - указали в прокуратуре.

Во Франции массовые акции протеста населения против роста цен на автомобильное топливо проходят с середины ноября. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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