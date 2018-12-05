При взрыве на автозаправке у итальянского города Борго Куинцио погибли два человека

ТАСС, 5 декабря. Жертвами взрыва на автозаправочной станции у итальянского города Борго Куинцио (область Лацио) стали два человека, десять пострадали. Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на полицейское управление.
++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore sulla Salaria, paura e traffico deviato - https://t.co/FJF0yT8RKA pic.twitter.com/XRSxG3Yip7— Rieti Life (@Rietilife) 5 December 2018
Среди погибших - один пожарный.
Причины инцидента выясняются. Согласно данным полиции, мог загореться бензовоз.
В связи с инцидентом перекрыт участок одной из автотрасс, ведущих в Рим.
В новость были внесены изменения (19:14) — количество погибших и пострадавших