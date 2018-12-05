Сотрудник "Уралвагонзавода" погиб на испытательном полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") погиб при проведении испытаний на полигоне "Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Подтверждаем, что в результате несчастного случая на полигоне "Старатель" погиб сотрудник "Уралвагонзавода", - сказали в пресс-службе, не уточнив обстоятельств произошедшего.

Расследованием занимаются представители следственных органов и специально созданная комиссия, уточнили ТАСС в пресс-службе корпорации. "В ее состав входят специалисты государственной инспекции по охране труда, сотрудники технической дирекции УВЗ, службы безопасности предприятия и другие", - отметили в УВЗ, подчеркнув, что персональная информация останется закрытой.

По данным местных СМИ, погибший работал механиком-водителем.

"Уралвагонзавод окажет семье погибшего необходимую помощь", - сказали в корпорации.

Полигон "Старатель" находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. Площадка предназначена для испытания новых образцов продукции оборонной промышленности.