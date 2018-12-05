Двух жителей Волгоградской области осудили за финансирование терроризма

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителей Волгоградской области Рашида Ибраева и Ульяну Демидову к восьми годам колонии строгого режима и 3,5 года колонии-поселения соответственно за сбор денег для гражданина, который планировал покинуть РФ и принять участие в террористической деятельности, сообщили журналистам в среду в пресс-службе суда.

"Демидова, находясь в Волгоградской области по месту своего жительства, и Ибраев, находясь в исправительной колонии строго режима, с целью дальнейшего финансирования террористической деятельности произвели сбор денежных средств для третьего лица, который впоследствии планировал покинуть Российскую Федерацию и принять участие в деятельности террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что приговором суда Ибраеву назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет в исправительной колонии строгого режима, без штрафа. Демидовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев в колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ.