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Выстреливший в себя при задержании сотрудник ВОХР госпитализирован

В СК сообщили, что 61-летний мужчина доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник военизированной охраны, сбежавший с поста, госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

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"5 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки. По данному факту следственным отделом по Раменскому ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила она.

Следствие установило, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Раменском районе Подмосковья при задержании сотрудник ВОХР дважды выстрелил в себя из автомата.

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