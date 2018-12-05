Выстреливший в себя при задержании сотрудник ВОХР госпитализирован

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник военизированной охраны, сбежавший с поста, госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

"5 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки. По данному факту следственным отделом по Раменскому ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила она.

Следствие установило, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Раменском районе Подмосковья при задержании сотрудник ВОХР дважды выстрелил в себя из автомата.