Апелляционный суд Ростова-на-Дону оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Бессонову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил без изменения приговор ранее заочно осужденному на три года за избиение полицейских экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Бессонову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия определила: оставить приговор Кировского районного суда без изменения", - сказал судья.

В ходе прений в суде второй инстанции защита осужденного требовала признать приговор райсуда незаконным, в частности, на основании того, что "процесс был заказным". Также защита Бессонова заявила о пропаже некоторых аудио- и видеозаписей хода процесса в Кировском райсуде. Адвокат Бессонова Дмитрий Аграновский сообщил ТАСС, что намерен подать апелляцию. "Мы намерены обжаловать решение Ростовского облсуда в Верховном суде и ЕСПЧ", - сказал он.

12 сентября Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к трем годам лишения свободы Бессонова, признанного виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции в 2011 году. Бессонов объявлен в розыск, его местоположение неизвестно.

По версии обвинения, 2 декабря 2011 года на митинге в Ростове-на-Дону обвиняемый разорвал форменную куртку полицейскому Олегу Мышенину и избил его, а также порвал куртку и два раза ударил полковника полиции Антона Грачева. На суде Мышенин и Грачев подтвердили свои показания о применении Бессоновым силы во время митинга и подтвердили факты нападения с его стороны на их сослуживцев. Следствие квалифицировало действия Бессонова по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Бессонов стал депутатом Госдумы от КПРФ в 2011 году. В июле 2012 года он был лишен неприкосновенности после представления генпрокурора РФ.