Сбежавший с охраняемого объекта сотрудник ВОХР умер в подмосковной больнице

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник военизированной охраны РЖД, сбежавший с оружием с охраняемого объекта во Владимирской области, скончался в подмосковной больнице от огнестрельных ранений. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"61-летний работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался. Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении СК в мессенджере "ТамТам".

Ранее источник сообщил ТАСС, что он выстрелил в себя дважды при задержании.

По данным правоохранительных органов, сотрудник военизированной охраны Юрий Петров сбежал со своего поста (он состоял в охране моста в Муроме) вместе с автоматом Калашникова и двумя снаряженными магазинами к нему. Он выехал в сторону Москвы на своей машине ВАЗ-2109, позже был замечен в Подмосковье, а для его розыска вводился план "Перехват".

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в СНТ Раменского района. "Петров дважды выстрелил в себя из автомата. На такой поступок его толкнули семейные проблемы, возникшие из-за больших долгов", - уточнили в правоохранительных органах. По словам источника, после выстрелов мужчина жил 15 минут.