Полицейские задержали мужчину с ножом, который пытался пройти в здание МВД в Саратове

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину с ножом, пытавшегося пройти на территорию УМВД в Саратове, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД области. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В среду неизвестный, угрожая постовому КПП предметом, похожим на нож, пытался проникнуть на территорию УМВД России по Саратову. Нарядом по охране территории управления был задержан ранее судимый житель города Саратова 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. "По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в СУ СК по Саратовской области", - отмечается в сообщении.