В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже 2 млн рублей у ветерана

ТАСС, 5 декабря. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в мошенничестве, который обманным путем забрал у ветерана около 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 28-летнего неработающего мужчину. В ходе обыска в квартире и автомобиле задержанного изъяты предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого", - сказала она, отметив, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что во время мониторинга СМИ сотрудники МВД обнаружили публикацию о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его жены, проживающих в Санкт-Петербурге. В статье сообщается, что в квартиру пожилых супругов пришли представители якобы страховой организации, которые предложили им купить электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитили крупную сумму денег. Затем под предлогом обмена денег на купюры нового образца они завладели оставшимися сбережениями пенсионеров. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Глава МВД Владимир Колокольцев дал указание руководству регионального главка незамедлительно проверить эти сведения.