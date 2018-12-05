Комиссия не нашла нарушений в саратовской больнице после жалобы на еду с червями

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Комиссия провела проверку в детской инфекционной больнице № 5 в Саратове, где ранее родственники одного из пациентов пожаловались на червей в еде. Каких-либо нарушений в пищеблоке больницы не обнаружено, червей в пробах пищи не найдено, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в сети "ВКонтакте" житель Саратова рассказал о том, что его ребенок лежит в больнице, где "еду все время подают с червями". Мужчина выложил фото, где рядом с тарелкой с едой лежит что-то похожее на червя. Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора начали проверку.

"Установлено, что после обращения к буфетчице [гражданина, разместившего фото в соцсетях] в тарелке посторонних включений не обнаружено, остатки пищи утилизированы. Опрошены матери, находящиеся в учреждении по уходу за детьми, персонал, сотрудники пищеблока, жалоб и претензий не поступило. Осмотрены складские помещения, суточные пробы за предыдущие дни, остатки макаронных изделий, муки и круп, мяса, кур, рыбы. Какие-либо посторонние примеси, черви, отсутствовали", - сказала собеседница агентства.

По данным Минздрава региона, сотрудники ведомства пообщались с родственниками ребенка, от которых поступила жалоба.

"Дополнительных претензий по качеству приготовления пищи за весь период пребывания в стационаре не поступило", - отметили в пресс-службе Минздрава, добавив, что более глубокую проверку качества продуктов предстоит провести сотрудникам регионального управления Роспотребнадзора.