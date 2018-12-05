Обвиняемый по делу о подготовке теракта в Казанском соборе получил 3,5 года колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга в среду признал виновным Фируза Калавурова по делу о подготовке теракта в Казанском соборе в центре города и приговорил его к 3,5 годам колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Суд установил, что Калавуров знал о подготовке теракта в Казанском соборе, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Именно ему принадлежала идея взрыва в соборе. Ранее в Петербурге за подготовку терактов были задержаны пять участников террористической ячейки, в том числе Калавуров.

По данным следствия, они планировали совершить 16 декабря прошлого года резонансные террористические акты путем самоподрыва в Казанском соборе террориста-смертника (им должен был стать бывший учитель английского языка Евгений Ефимов), а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового пребывания людей. Калавуров хранил у себя тротил, пригодный для производства взрывных устройств.

В конце августа этого года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал учителя английского языка Евгения Ефимова виновным в подготовке теракта в Казанском соборе и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Ефимов полностью признал свою вину. Предотвращению теракта, в том числе, способствовала мать фигуранта, которая обратилась в правоохранительные органы.