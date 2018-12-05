Мужчина получил огнестрельное ранение в конфликте в таксопарке Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил огнестрельное ранение в результате конфликта со своими подчиненными в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Между тремя мужчинами произошел конфликт в Новой Москве. Один из них является владельцем таксомоторной фирмы, двое - его подчиненные. В результате ссоры один из них получил огнестрельное ранение из травматического пистолета. По имеющимся данным, это хозяин таксомоторной фирмы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления полиции ТАСС также прокомментировали инцидент. "В середине дня 5 декабря в больницу был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Полицейские установили, что оно было получено, вероятно, из травматического оружия в результате конфликта с другим мужчиной, который имел место в городском округе Новомосковском, в Новой Москве. По данному факту начата доследственная проверка",- сказали в пресс-службе.