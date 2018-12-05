Арестованный правозащитник Лев Пономарев назвал условия в камере "пыточными"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правозащитник Лев Пономарев, арестованный на 25 суток, назвал условия содержания в спецприемнике #1 ГУ МВД РФ по Москве "пыточными". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников по итогам проверки спецприемника, куда в среду был доставлен Пономарев.

"Члены ОНК Москвы посетили сегодня спецприемник для административно задержанных, куда доставили 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. В ходе беседы с членами комиссии он назвал условия содержания "пыточными", - сказал Мельников. Ответственный секретарь ОНК пояснил, что речь в первую очередь идет о кроватях и матрасах, на которых невозможно лежать. "Пономарев показал нам койку и тонкий матрас, который проваливается сквозь планки кровати. И заявил, что на ней невозможно уснуть, все тело чувствует эти планки и болит, и сказал, что настоящая пытка, и условия в камере пыточные", - пояснил Мельников.

Он отметил, что это заявление Пономарева о невозможности не только спать, но и просто лежать на этих кроватях, поддержали и в других камерах спецприемника, а также сокамерники самого правозащитника. Собеседник агентства добавил, что Пономарев содержится в многоместной камере, всего в ней 11 человек, и половина - ранее отбывавших сроки в местах лишения свободы за уголовные преступления. "Сам Пономарев на такое соседство не жалуется, и даже консультирует некоторых по правовым вопросам, но мы дали рекомендацию руководству размещать арестованных за административные правонарушения отдельно от ранее судимых, а курящих от некурящих", - рассказал ответственный секретарь ОНК.

Члены комиссии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Льва Пономарева. "В журнале проверяющих мы официально зафиксировали наше требование обеспечить медицинский контроль за Пономаревым, у него давление было повышенное - 150/100", - информировал Иван Мельников.

Он также сообщил, что представители спецприемника претензии к условиям содержания не приняли. "Они заявили, что кровати и матрасы соответствуют нормативным требованиям, раздельное содержание судимых и несудимых не предусмотрено законодательством, а раздельное содержание курящих и некурящих предусмотрено "по возможности", которой сейчас в спецприемнике нет", - рассказал ответственный секретарь ОНК.

Ранее в среду Тверской суд Москвы назначил 25 суток административного ареста Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и дела "Сети". Суд признал Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции").