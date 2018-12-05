СМИ: два беженца пытались напасть на водителей автобусов в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. /ТАСС/. Двое беженцев, получивших отказ в убежище от финских властей, совершили нападения на водителей автобусов в двух разных населенных пунктах в Финляндии. Об этом сообщил в среду телеканал МТV3 со ссылкой на свои источники.

Оба нападения, по его информации, на данном этапе не считаются актами терроризма, однако расследование идет и такой вариант пока тоже не исключается.

Эти случаи сейчас расследует финская Центральная криминальная полиция (KRP). Первый из них произошел прошлой ночью в городе Уурайнен в центральной Финляндии. Автобус направлялся из Хельсинки в Оулу, когда один из пассажиров неожиданно поднялся со своего места и попытался помешать водителю управлять транспортным средством, уточнили в KRP. Другим пассажирам удалось вмешаться в ситуацию и остановить нападавшего, которого затем передали прибывшему на место полицейскому патрулю.

Второй похожий случай был зафиксирован в городе Лоймаа вечером во вторник. Там пассажир тоже подозревается в попытке помешать водителю. В результате автобус на дороге задел другое транспортное средство, однако скорость была маленькой и в ходе случившегося никто не пострадал.

Телеканал указывает, что в обоих случаях нападавшими были мужчины в возрасте 30 лет. KRP выясняет, могли ли они знать друг друга. Среди возможных причин их агрессивного поведения рассматривается, в частности, использование наркотических веществ и психические проблемы.

В 2015 году, во время максимального притока мигрантов в Европу, в Финляндию прибыло более 32 тысячи просителей убежища, большинство - граждане Ирака, в 2016 году - около 6 тысяч, в 2017 году - 5 тыс., столько же ожидается и в 2018-м. Порядка 10 тысяч из находящихся сейчас в Финляндии беженцев получили отказ в убежище и подали апелляции на это решение. Власти нередко высказывают опасения, что они могут остаться в стране нелегально.