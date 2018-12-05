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Обновлено 

СМИ: два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

По данным телеканала NHK, на борту самолетов в общей сложности находилось семь человек
F/A-18 Hornet AP Photo/Shizuo Kambayashi
F/A-18 Hornet
© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись у побережья Японии в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

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Отмечается, что на борту самолетов находилось семь человек. В спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие.

По данным телеканала, одного пилота на данный момент удалось спасти.

Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Столкновение могло произойти во время дозаправки.

В новость были внесены изменения (01:32 мск) — обновлен источник информации, добавлены подробности

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