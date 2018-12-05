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Следственный комитет решил не возбуждать дело после смерти двух осужденных в Приморье

Заключенные совершили самоубийство

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Приморскому краю приняли решение не возбуждать уголовное дело по факту смерти двух осужденных исправительной колонии (ИК) №39 из-за отсутствия события преступления. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Ранее сообщалось о двух осужденных в ИК-39, которые были обнаружены без признаков жизни в одной из камер штрафного изолятора (ШИЗО). Прибывшие медработники констатировали смерть без признаков насилия.

"Проверкой установлено, что 24 октября 2018 года в камере штрафного изолятора двое заключенных совершили суицид. Фактов о том, что кто-либо пытался довести их до указанных действий не установлено", - сообщила Римская. Она пояснила, что в возбуждении дела отказано, в связи с отсутствием события преступления.

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