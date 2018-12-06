На территории металлобазы в Хабаровске произошел пожар

ТАСС, 6 декабря. Пожарные тушат пожар на площади 500 кв. м на территории металлобазы в Хабаровске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 06:07 (23:07 5 декабря мск) 6 декабря на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании на территории металлобазы, расположенной на проспекте 60 лет Октября... В 08:18 (01:18 мск) пожар был локализован, в 10:26 (03:26 мск) дана ликвидация открытого горения. В настоящее время брандмейстеры ведут проливку места пожара. По предварительным данным, его площадь - около 500 кв. метров.", - говорится в сообщении.

Работу пожарных расчетов затрудняла захламленность территории, безводность района и отсутствие наружных источников пожарного водоснабжения. Всего для ликвидации возгорания задействовано 24 человека и шесть единиц техники. Причины пожара, а также виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.