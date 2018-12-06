Вокзал и техникум под Новосибирском остались без отопления в мороз

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авария теплосетей в городе Искитим Новосибирской области привела к отключению отопления в местном техникуме и здании вокзала, при температуре минус 28 градусов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в МУП "Теплосеть" города Искитима.

"Сейчас мы устраняем прорыв теплотрассы. Под отключение попали жилой дом, баня, техникум и вокзал", - сообщили в МУПе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил экстренным службам города оперативно ликвидировать последствия данной коммунальной аварии, обратив внимание на сроки устранения причин для подобных случаев в будущем.

"Прямо сейчас идет ликвидация на системе теплоснабжения в городе Искитим. Сегодня главная задача - оперативно ликвидировать эту аварию. Уже по первым докладам у меня есть серьезные вопросы по подготовке к отопительному сезону в городе и, главное, по ликвидации этой аварии, работы по которой, я считаю, реально было завершить за 12 часов, но они до сих пор продолжаются", - сказал Травников.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области направило комиссию для контроля за ликвидацией аварии теплосетей.

"В настоящее время аварийная ситуация в системе теплоснабжения Центрального микрорайона Искитима оперативно устраняется, на месте работает специальная комиссия МинЖКХ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как уточняется, всего в Искитиме в ночь на 5 декабря было зафиксировано два прорыва теплосетей. Последствия второго прорыва устраняются до сих пор.

6 декабря в Новосибирской области наблюдается погода без осадков. Ветер 3-8 м/с, температура воздуха до минус 29 градусов. На дорогах гололедица.

В новость были внесены изменения (07:07 мск) — добавлена информация о комиссии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.