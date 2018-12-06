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СМИ: в районе столкновения двух военных самолетов США нашли еще одного военного

О его состоянии информации не приводится

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Еще один военнослужащий США обнаружен в районе столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

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О его состоянии информации не приводится. Ранее Корпус морской пехоты ВС США заявил, что один из семи членов экипажа двух самолетов был спасен. Поиски остальных продолжаются.

Япония направила на поиски шесть кораблей береговой охраны и один самолет.

Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Столкновение могло произойти во время дозаправки.

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