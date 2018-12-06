В больнице Флориды умер арестованный в 2017 году россиянин

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Гражданин России Герман Волков, который в июне 2017 года был арестован за нелегальное нахождение на территории США после истечения срока визы и с тех пор находился под стражей, умер в одной из больниц городе Джексонвилл (штат Флорида). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Иммиграционной и таможенной полиции США, датированном 3 декабря.

Как отмечается, что 56-летний россиянин умер в минувшую пятницу в результате остановки сердца, врачам не удалось его реанимировать. В структуре сообщили, что Волков за два дня до этого он был переведен из другой больницы этого же города после того, как он принял решение прекратить любое лечение. В документе также указано, что причина кончины Волкова расследуется, однако к настоящему моменту есть основания полагать, что смерть наступила по естественным причинам из-за сердечно-сосудистого заболевания.

"В соответствии с протоколом ведомства, соответствующие медицинские структуры и правоохранительные органы штата [Флорида] были оповещены о смерти, равно как и генеральный инспектор министерства внутренней безопасности и управление профессиональной ответственности Иммиграционной и таможенной полиции. Также данная информация была доведена до сведения представителей посольства РФ", - сказано в заявлении. В российской дипмиссии пока не прокомментировали корреспонденту ТАСС данную информацию.

В документе сообщается, что Волков, по распоряжению федерального иммиграционного судьи от декабря 2017 года, должен был быть выслан из страны. Он находился под стражей и ожидал депортации в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законом США.

В новость были внесены изменения (07:53 мск) — приведены дополнительные сведения, в частности, цитаты