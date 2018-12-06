Полиция задержала банду, грабившую и пытавшую жителей Подмосковья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых членов банды из Кабардино-Балкарии, которые совершили серию разбоев в Москве и нанесли ущерб в 11 млн рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в совершении серии разбойных нападений, грабежей и краж", - сказала она.

По ее словам, с июня 2016 года по ноябрь 2018 года злоумышленники проникали в дома граждан и, угрожая оружием, связывали потерпевших. Затем, применяя насилие, они узнавали у хозяев, где хранятся ценные вещи. Похитив деньги, ювелирные изделия, дорогостоящие часы и банковские карты, правонарушители скрывались.

"В настоящее время установлены обстоятельства шести разбойных нападений на частные дома граждан, четырех краж и одного грабежа, совершенных злоумышленниками в Истринском и Красногорском районах Московской области. Предварительная сумма ущерба составила около 11 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ст. 158, 161 и 162 УК РФ ("Разбой", "Кража" и "Грабеж")", - рассказала представитель МВД.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии задержаны четверо мужчин в возрасте от 26 до 33 лет. При обысках по адресам их проживания изъято восемь единиц холодного оружия, 15 сотовых телефонов, более 30 сим-карт. Также полицейскими обнаружена часть похищенного имущества: 35 ювелирных изделий и 12 наручных часов. В настоящее время подозреваемые доставлены в Москву", - добавила Волк.