Девятилетний мальчик пропал в поселке в ЕАО

ТАСС, 6 декабря. Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов ищут пропавшего девятилетнего ребенка в Еврейской автономной области. Следователи по этому факту начали проверку, сообщило в четверг управление СК РФ по региону.

"6 декабря 2018 года дежурному следователю следственного отдела по Смидовичскому району поступило сообщение об исчезновении мальчика 2009 года рождения из поселка имени Тельмана Смидовичского района", - говорится в распространенном релизе.

Ребенка ищут волонтеры из ЕАО и Хабаровского края, сотрудники полиции, Росгвардии, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По факту пропажи ребенка начата проверка.