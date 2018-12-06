Полпред в СКФО: действия спецназа в Буденновске помогли добиться уступок от террористов

ТАСС, 6 декабря. Операция по освобождению в Буденновске заложников, захваченных бандитами под руководством Шамиля Басаева в 1995 году, не может считаться провальной, так как действия специальных сил помогли добиться уступок от террористов. Об этом в интервью ТАСС рассказал ветеран спецподразделения "Альфа", участник тех событий, а ныне - полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"Знаю, многие считают операцию провальной, но я так не думаю. Изначально бандиты не шли ни на какие уступки, вели себя нагло, но после наших решительных действий согласились на предложенные условия. Басаев выпустил всех заложников - сначала рожениц и детей, потом остальных", - сказал он.

В июне 1995 года группа террористов численностью около 200 человек, под руководством Шамиля Басаева, захватила в заложники более 1600 жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу и удерживали несколько суток. В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены. Организатор теракта Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в 2006 году.

Как отметил Матовников, буденновские события летом 1995 года стали серьезным испытанием для силовиков, противостоянием настоящему врагу. "Боевики хорошо укрепились в больнице, действовали строго по военной науке: оборудовали огневые точки, заминировали помещения СВУ - самодельными взрывными устройствами, расставили по палатам канистры с бензином, поделили территорию на простреливаемые сектора, использовали больных и беременных в качестве живого щита", - вспоминает Матовников.

По его словам, одним из вариантов освобождения заложников был штурм больницы, однако он сорвался по независящим от "Альфы" причинам. "Планировалась внезапная атака в пять часов утра, но у Басаева стояла захваченная машина "Скорой помощи", он слушал радиоволну, на которой и прозвучала команда всем медицинским бригадам быть наготове. Бандиты смекнули, что к чему. Застать их врасплох не удалось, наоборот - они ждали нас", - рассказал Матовников.

По его словам, Буденновск стал одной из самых сложных его операций. В 1996 году в Первомайском, где блокировали банду Руслана Радуева, "Альфа" уже не шла в первом эшелоне, ее решили поберечь. В 1999 году началась вторая кампания, "в которую "Альфа" включилась по полной программе - не только в Чечне, но и в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии. "Так я познавал Кавказ…", - рассказал полпред.