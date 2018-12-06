Неизвестные украли из офиса на юге Москвы почти 9 млн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных украли из офиса на юге Москвы более 8,85 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, в полицию с заявлением о краже обратился директор организации, расположенной по адресу: 6-я Радиальная улица, д. 62, стр. 1.

"Полицейские установили, что двое неизвестных в матерчатых масках на лицах по водосточной трубе поднялись на второй этаж отдельно стоящего четырехэтажного здания, отжали пластиковое окно, проникли в помещение офиса, вскрыли дверь в бухгалтерию, болгаркой спилили петли металлического сейфа, откуда совершили кражу более 8,85 млн рублей", - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело.

Согласно открытым данным, по адресу 6-я Радиальная улица, д. 62, стр. 1 находятся несколько организаций, в том числе завод игрушек "Огонек", фабрика гобеленов, салон по ремонту мототехники.