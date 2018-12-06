Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу после опрокидывания автобуса в Красноярском районе Астраханской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там сообщили, что ДТП произошло в Красноярском районе на трассе Аксарайск - Караузек в 06:55 по местному времени (05:55 мск), опрокинулся автобус ООО "Транс Логистика", пять человек доставлены в больницу.

Как сообщили ТАСС в Александро-Мариинской областной клинической больнице, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы. "К нам доставили пять человек, детей среди них нет. У четверых - состояние средней степени тяжести, пятый - в тяжелом состоянии, находится под наблюдением врачей", - добавили в больнице.

Причины аварии

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что опрокидывание произошло из-за сложных метеоусловий - дождя и скользкой дороги. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину.

"По предварительным данным, водитель 1984 года рождения не учел сложные метеоусловия, не справился с рулевым управлением и съехал на обочину. В результате ДТП пострадали пятеро мужчин в возрасте 32, 35, 44, 48 и 50 лет. С ушибами и подозрениями на переломы они были доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

По уточненным данным, в автобусе Shenlong находились 15 пассажиров - это работники службы безопасности одного из предприятий. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

На месте работают службы МЧС, МВД, минздрава и ГКУ "Волгоспас". Устанавливаются причины ДТП.