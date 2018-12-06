Пожар на металлобазе в Хабаровске потушен

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили крупное возгорание на металлобазе в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар на территории металлобазы на проспекте 60 лет октября начался поздно вечером в среду, утром возгорание локализовали на площади около 500 кв. м. "Пожар ликвидировали в 15:00 по местному времени (08:00 мск), погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте работали 24 человека и шесть единиц техники. Работу пожарных, как сообщалось ранее, затрудняла захламленность территории, безводность района и отсутствие наружных источников пожарного водоснабжения.