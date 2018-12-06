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Уголовное дело возбуждено в Удмуртии после обнаружения тела новорожденного

Следователи и полицейские ищут мать ребенка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за обнаружения тела новорожденного ребенка возле мусорных контейнеров в Воткинске. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.

"По факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Воткинске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело новорожденного обнаружили возле мусорных баков на улице Глинки в Воткинске. После проведенной судебно-медицинской экспертизы, следователи установили, что ребенок был рожден живым. Эксперты устанавливают причину смерти ребенка, а следователи совместно с полицейскими ищут его мать.

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