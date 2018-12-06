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Волгоградский школьник умер в магазине от отравления токсическим веществом

Друзья привели подростка в ближайший магазин, когда он во время прогулки почувствовал сильное недомогание

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Четырнадцатилетний школьник умер в одном из сетевых магазинов в Волгограде от отравления токсичным веществом. Следователи проводят проверку, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой СУ СК РФ по Волгоградской области.

"4 декабря в торговом зале одного из сетевых магазинов обнаружено тело 14-летнего школьника. Причиной его смерти, скорее всего, стало сильное отравление токсическим веществом. Организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточняется, что 4 декабря подросток гулял со своими приятелями. Когда почувствовал сильное недомогание, друзья привели его в ближайший магазин. В торговом зале школьник потерял сознание. Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако проводимые медиками реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, мальчик умер.

Установлено, что погибший школьник воспитывался в благополучной многодетной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.

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