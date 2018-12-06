В Москве ученик пришел в школу с ножом, угрожая учителям

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом. Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьник угрожает учителям.

"В одну из школ на юго-востоке города ученик пришел с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной поступка школьника могла стать полученная им плохая оценка.

"По предварительным данным, мотивом такого поступка могла стать плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи", - сказал источник.

Как отметил источник, часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения и находятся в безопасности.

"Пострадавших нет", - сказал источник.

Также по его сообщениям, переговоры с подростком продолжаются, сотрудникам полиции он пока не передан.

"Он сидит, закрывшись, в одном из помещений. Читает книгу. При этом переговоры с ним пока не увенчались успехом. Он угрожает убить себя, если войдут сотрудники полиции", - сказал источник. По его словам, переговоры продолжаются.

Кроме того, по сообщениям источника в правоохранительных органах, подросток страдает расстройством психики. "У него были проблемы с психикой, его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства.

По словам знакомых школьника, он постоянно принимал таблетки от нервных расстройств. "Он страдает головными болями, также у него периодически бывают нервные срывы. От них он постоянно принимал какие-то таблетки", - сказал ТАСС один из них.

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