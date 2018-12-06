Полиция ведет переговоры с московским школьником, угрожающим убить себя в школе Жулебино

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция ведет переговоры с подростком, который пришел в школу в столичном районе Жулебино с ножом и угрожает убить себя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел в школе № 1359 московского района Жулебино. Сейчас часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения. Ранее сообщалось, что ученик сначала угрожал учителям, после чего сказал, что убьет себя.

В пресс-службе департамента образования Москвы ТАСС сообщили, что ситуация находится под контролем.

"Учащийся 10-го класса школы № 1359 Даниил Г. пришел в образовательную организацию с ножом. Охранник обнаружил опасный предмет и помог изолировать ребенка. В незамедлительном порядке в школу были вызваны полиция, бригада скорой помощи и родители мальчика. Все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности, ситуация под контролем", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя руководителя департамента образования Павла Карпова.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Twitter, что с подростком работают психологи и полиция.