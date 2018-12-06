Временный мост в селе около Сочи поврежден из-за сильного дождя

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Временный мост в селе Нижняя Шиловка (Адлерский район муниципального образования Сочи) смыло в результате сильного дождя, специалисты планируют исправить ситуацию к утру пятницы, рассказали ТАСС в администрации города.

В Краснодарском крае в результате ливней в октябре 2018 года было подтоплено около 30 населенных пунктов, из-за поврежденных автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них - дети, погибли шесть человек, еще двое пропали без вести.

"Данная дорога находится в краевом ведении, когда мост смыло, "Краснодаравтодор" организовал временное сооружение для проезда автотранспорта. Сейчас это временное сооружение из-за сильных осадков смыло. Как нам известно, специалисты ждут, пока спадет уровень воды, и к завтрашнему утру временную схему проезда планируют восстановить. Пока людей на автобусе подвозят к тому месту, они высаживаются, переходят пешком, опять садятся на автобус и едут дальше", - сообщили в мэрии.

Как сообщили ТАСС в мэрии курорта, для проезда автомобилей пока есть только объездной путь: до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем съезд на совмещенную автомобильную дорогу Адлер-Красная Поляна.