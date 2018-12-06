Жительница Саратовской области оставила раздетую дочь на балконе, чтобы отомстить мужу

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция Саратовской области возбудила административное дело в отношении жительницы города Балаково, которая оставила новорожденную дочку мерзнуть на балконе, чтобы отомстить мужу. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в социальных сетях появилось фото грудного ребенка, девочка лежит в люльке раздетая и плачет. Как сообщают местные СМИ, мать девочки, поссорившись с мужем, выставила люльку с дочерью на холод и отправила мужчине сообщения с угрозами о том, что он видит ребенка в последний раз.

"В ходе проверки установлено, что фото было сделано супругой [мужчины, опубликовавшего фото], которая после семейной ссоры в октябре текущего года вынесла их ребенка - девочку 2018 года рождения на непродолжительное время на балкон. По итогам проверки мать привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД области.

В ведомстве уточнили, что врачи осмотрели ребенка и не обнаружили у девочки каких-либо травм, патологий и заболеваний.

"Теперь материалы дела будут переданы комиссии по делам несовершеннолетних, которые примут решение о том, какую ответственность понесет женщина. Максимальное наказание по этой статье - штраф 500 рублей", - добавили в пресс-службе.