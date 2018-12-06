Пришедший с ножом в московскую школу подросток будет передан врачам

"В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал представитель полиции.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подросток, пришедший с ножом в школу в московском районе Жулебино, в ходе переговоров отказался от намерения покончить с собой, он будет передан врачам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что у подростка были проблемы с психикой. "Его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства.

По словам знакомых школьника, он постоянно принимал таблетки от нервных расстройств. "Он страдает от головных болей, также у него периодически бывают нервные срывы. От них он постоянно принимал какие-то таблетки", - сказал ТАСС один из его знакомых.

В четверг утром ученик 10-го класса школы № 1359 пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Все дети были эвакуированы из школы. По факту произошедшего доследственную проверку начал Следственный комитет.