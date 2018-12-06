На Кубани после ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае после столкновения машины скорой помощи и автомобиля ВАЗ, в результате которого шесть человек погибли и четыре пострадали. Об этом говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю, распространенном в четверг.

В четверг утром в Усть-Лабинском районе Краснодарского края столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, ехавшая на вызов. Погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Еще четверо - водитель и медики скорой помощи, а также ребенок, находившийся в автомобиле ВАЗ, пострадали.

"По факту ДТП, в котором погибли шесть человек и четверо травмированы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что личности погибших установлены. Среди них - 18-летний водитель легкового автомобиля, двое детей пяти и восьми лет, 22-летний молодой человек и две местные жительницы 1985 и 1950 годов рождения. По предварительным данным, водитель ВАЗ, который выехал на встречную полосу, был владельцем транспортного средства, но не имел водительского удостоверения.

Главный врач ЦРБ Усть-Лабинского района ранее сообщил ТАСС, что пострадавший ребенок 2007 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести, остальные трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.