Врачи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу

"Подростка забрали врачи, ему проведут обследование и будет оказана помощь", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подросток, пришедший с ножом в школу в московском районе Жулебино, передан врачам, его увезли в одно из медицинских учреждений. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее в московской полиции сообщили, что в результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от намерения покончить собой. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным источника в правоохранительных органах, у подростка были проблемы с психикой. "Его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства.

По словам знакомых школьника, он постоянно принимал таблетки от нервных расстройств. "Он страдает от головных болей, также у него периодически бывают нервные срывы. От них он постоянно принимал какие-то таблетки", - сказал ТАСС один из его знакомых.

В четверг утром ученик 10-го класса школы № 1359 пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Все дети были эвакуированы из школы. По факту произошедшего доследственную проверку начал Следственный комитет.