Генконсульство РФ: угрозы жизни и здоровью российских моряков на судне Streamline нет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Жизни и здоровью экипажа судна Streamline ничего не угрожает, проблемный вопрос с топливом решен, и оно будет доставлено морякам в ближайшее время, сообщил в четверг ТАСС консул генконсульства РФ в Стамбуле Алексей Саков.

Ранее сообщалось, что судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. В ситуацию по просьбе капитана Streamline Бахмана Багирова вмешалось российское генконсульство в Стамбуле. Десять членов экипажа судна - девять россиян и гражданка Украины, не получали зарплату с 3 июня, судовладелец задолжал им, по словам капитана сухогруза, более $90 тыс. 5 декабря капитан заявил, что ситуация близка к аварийной: у моряков заканчиваются топливо и продукты питания.

"Жизни экипажа ничто не угрожает, состояние здоровья нормальное. Ситуация несколько преувеличена: топливо у них сейчас есть. Да, минимальное количество осталось, это подтверждаю. Вопрос с топливом был решен еще вчера, и в ближайшее время оно будет доставлено", - сказал Саков.

Ситуация с обеспечением продуктами питания также держится на контроле. Однако в вопросы зарплаты консульство вмешиваться не имеет права, отметил собеседник агентства.

"Вопрос зарплаты - это отношения работодателя и работников, мы не имеем права вмешиваться, тем более что владельцем судна является иностранная компания под иностранным флагом. <…> С капитаном мы общаемся в прямом контакте по нескольку раз в день", - добавил Саков.

В ноябре Багиров сообщал, что судовладелец обещал выплатить экипажу зарплату за три месяца до конца месяца. Ранее экипаж провел голодовку из-за невыплаты заработной платы, но после получения гарантийного письма от судовладельца прекратил ее. Ранее на борту было 12 моряков, но двое улетели в Россию - один не дождался зарплаты, второму выплатили треть задолженности. Багиров также сообщал, что новый судовладелец - Аkса Shipping corporation - еще не вступил в права владения, так как предыдущий владелец Seamann Investitionen Ltd (Белиз) "для суда не может все документы предоставить".

История вопроса

Как сообщал ТАСС ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seamann Investitionen Ltd), продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня. По требованию турецкой компании "Альпекс", якобы получившей Streamline в аренду, 17 июня Стамбульским судом на него был наложен арест, отмечал генконсул. Перед турецкими властями долгов у судна нет.

Также, по словам генконсула, "новый владелец Streamline подтвердил готовность произвести полный расчет экипажа на день схода на берег и обеспечить беспрепятственное возвращение российских граждан на родину после решения суда, на основании которого он вступит в свои права". По словам Подъелышева, Streamline будет поставлен в ремонтный док после завершения юридических процедур по передаче прав на него новому владельцу. Он уточнял ранее, что "судебное решение о снятии ареста с судна состоится после передачи суду необходимых документов, поступление которых из Белиза, по утверждению Аkса Shipping corporation, ожидается в ближайшее время".