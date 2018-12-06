Опрокинувшийся под Астраханью автобус имел неисправности

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция составила три административных протокола в отношении водителя автобуса, в результате опрокидывания которого в Астраханской области пострадали пять человек. В частности, в автобусе не работал тахограф, обнаружились повреждения колес, а сам водитель не прошел перед поездкой технический и медицинский осмотры, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП с автобусом, в котором находились 15 работников службы безопасности одного из предприятий, произошло в Красноярском районе на трассе Аксарайск - Караузек в 06:55 по местному времени (05:55 мск). Пять человек (мужчины) были доставлены в больницу, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, пятый - в тяжелом состоянии. В районе, где произошло ДТП, ночью шел дождь, под утро температура опускалась до 1 градуса мороза, на дороге образовался гололед. По предварительным данным, водитель 1984 года рождения не учел сложные метеоусловия и не справился с рулевым управлением, съехав на обочину.

"По данному факту возбуждено административное дело по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью". Плюс в отношении водителя составлено три протокола об административных правонарушениях за неисправность тахографа, наличие неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (повреждение колес), и за непрохождение предрейсового технического и медицинского осмотров", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в администрации Красноярского района, в автобусе ехали работники охранного агентства, которые осуществляют свою деятельность на территории астраханского газоперерабатывающего завода. Автобус уже поднят, гололед на дорогах в районе сохраняется.

В пресс-службе областного УМВД обратили внимание, что в регионе в четверг наблюдается увеличение мелких ДТП из-за гололеда. В том же Красноярском районе днем столкнулись сразу шесть машин, никто не пострадал. Полиция призывает жителей и гостей области быть более внимательными на дорогах.