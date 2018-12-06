Генпрокуратура не направляла дополнительных запросов Лондону по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ не направляла дополнительных запросов о правовой помощи в Великобританию по уголовному делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Ситуация с мертвой точки совершенно не сдвинулась. Новых дополнительных запросов мы не направляли, но их и так было направлено достаточно", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам Куренного, это был не один запрос. "Мы просили предоставить нам хоть какие-то материалы по так называемому делу Скрипалей. Ответа мы не получили, информация с той стороны пришла один единственный раз по каналам МИД, когда просто пришел официальный отказ", - сказал он.

В ответе британской стороны указывается, что отказ якобы связан с угрозами безопасности государства. "В чем может заключаться угроза Великобритании при предоставлении информации по этому делу, мы не очень понимаем. Это опять же характерный случай, когда правовые вопросы намеренно политизируются", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, Великобритания не направляла никаких запросов в Россию о правовой помощи. "В данном случае происходит политизирование этого процесса, на контакт по этому делу они с нами не идут. По многим другим вопросам у нас сотрудничество продолжается в обычном режиме", - добавил Куренной.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химической лаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.