Жителя Северодвинска обвинили в убийстве вступившегося за мать мальчика

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Северодвинска после смерти потерпевшего возбудила второго уголовное дело в отношении уже осужденного Романа Пронина, избившего в мае 2017 года соседку по коммунальной квартире и ее сына. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области.

1 мая 2017 года Пронин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес соседке по коммунальной квартире множественные ножевые ранения, а также несколько раз ударил гантелей по голове заступившегося за мать ребенка. Врачам удалось спасти жизнь женщины, а ее сын умер 4 декабря 2018 года (спустя полтора года) в медицинском учреждении Москвы.

"Это [смерть ребенка] стало основанием для возбуждения по уголовному делу Романа Пронина производства ввиду новых обстоятельств в целях их расследования и решения вопроса о привлечении его к ответственности за более тяжкое деяние - не только покушение на убийство, но и за убийство", - говорится в сообщении.

16 января 2018 года Северодвинский городской суд Архангельской области приговорил Пронина к 14,5 года лишения свободы в колонии особого режима за покушение на убийство двух лиц.